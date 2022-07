Alla luce del fatto che i dispositivi Android più recenti non dispongono di un LED di notifica, i produttori di apparecchiature originali (OEM) hanno escogitato alcune alternative estremamente intelligenti per notificare agli utenti gli avvisi in arrivo. Ad esempio, i dispositivi Samsung sono dotati di una funzione chiamata Edge Lighting che illumina le cornici del display ogni volta che viene ricevuta una nuova notifica. Questa funzione è disponibile sui dispositivi Samsung.

Questa funzione ti consente di regolare il colore dell’illuminazione dei bordi, nonché la sua durata, e ti consente anche di selezionare tra una serie di diversi effetti interessanti da applicare. Inoltre, la funzione è altamente configurabile. D’altra parte, la nuova app Edge Lighting Infinity di XDA Recognized Developer jagan2 offre un maggiore grado di personalizzazione.

Samsung ha aggiornato la sua app di notifica

L’app Edge Lighting Infinity porta la funzione Edge Lighting integrata sui dispositivi Samsung a un livello completamente nuovo fornendoti una miriade di modifiche aggiuntive e scelte di personalizzazione. Ti dà la possibilità di modificare la durata di Edge Lighting, selezionare tra un’ampia varietà di design e colori, riattivare Edge Lighting per le notifiche che potresti aver perso e molto altro ancora.

Questa versione dell’app è ora accessibile sul Play Store. Nel thread dedicato al supporto dell’app sul forum XDA, jagan2 afferma che sebbene l’app sia compatibile con tutti i dispositivi Samsung che eseguono Android 10 o versioni successive, al momento è stata testata solo su alcuni dispositivi Android 12 selezionati. Dunque, ciò significa che l’app potrebbe non funzionare correttamente su tutti i device Android.