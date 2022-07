CoopVoce: le promo Evolution con 100GB gratis contro TIM, Iliad e Vodafone

Gestire la propria offerta di telefonia mobile talvolta diventa complicato a causa di continui rincari ma soprattutto dei disservizi che possono provenire dalla rete. Per tale motivo si tende quindi a cambiare provider e offerta mobile, avendo a disposizione un lungo catalogo di opportunità. Tra questi figurano anche quelle offerte dai gestori virtuali, i quali sono riusciti a monopolizzare il mercato. Tra i più importanti e scelti dal pubblico, ecco il nome di CoopVoce.

Sul sito ufficiale inoltre sono ancora disponibili le sue offerte che appartengono alla gamma Evolution. Ricordiamo che le promozioni in questione sono tre e per tutti i gusti. Inoltre i prezzi non saranno soggetti a rimodulazioni in futuro.

CoopVoce: le nuove promo Evolution riescono a battere rapidamente sia TIM che Vodafone

Sono molte le offerte che stanno testando tantissima attenzione negli utenti, i quali però si sarebbero focalizzati su un gestore virtuale in particolare che è proprio CoopVoce. Le sue Evolution sono ancora disponibili con i prezzi di sempre, quelli che hanno fatto battere il cuore a tantissimi nuovi clienti nell’ultimo 2022.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS