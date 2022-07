Una selva di sconti molto speciali attende gli utenti da carrefour, in questi giorni gli stessi si sentono liberi di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, in modo da essere sicuri di accedere a prodotti di alto livello, senza spendere poi così tanto.

Il volantino è assolutamente invitante, e pronto a far sognare ognuno di noi, data comunque la piena disponibilità sul territorio nazionale, nonché l’accessibilità garantita in ogni singolo negozio in Italia (non sul sito ufficiale). Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno accedere a prodotti con garanzia di 24 mesi, ed anche distribuiti nella loro variante completamente sbrandizzata.

Ricevete gratis i codici sconto amazon, oltre che scoprire tutte le offerte del Black Friday, li trovate in esclusiva assoluta a questo indirizzo.

Carrefour: ottime opportunità di risparmio per tutti gli utenti

Il risparmio da Carrefour è sempre assicurato, grazie ad una campagna promozionale con la quale è facilissimo riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un prodotto dalle discrete prestazioni generali.

Il dispositivo in questione non è altor che il bellissimo Motorola Moto E20, un terminale che al giorno d’oggi risulta essere in vendita a soli 99 euro, il cui listino si aggira sui 130 euro. La scheda tecnica rispecchia chiaramente la qualità generale del prodotto, ovvero un terminale caratterizzato da un processore MediaTek quad-core, affiancato da un ampio display IPS LCD (risoluzione HD+), ma anche 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (che fortunatamente sono espandibili). Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.