Apple Watch Series 8 sta continuando a far parlare di se. Nelle ultime ore due notizie hanno animato il web incuriosendo tutti gli appassionati in attesa del debutto ufficiale. La prima riguarda alcune delle funzionalità previste: secondo Gurman, lo smartwatch misurerà la temperatura corporea; la seconda, invece, riporta la probabile data dell’evento di presentazione dello smartwatch.

Apple Watch Series 8: il dispositivo arriverà il 13 settembre!

Il 13 settembre potrebbe essere il giorno nel quale Apple procederà con il lancio dei suoi smartwatch di nuova generazione e dei melafonini. iPhone 14 ed Apple Watch Series 8 potrebbero debuttare nella seconda settimana del mese di settembre, anche se alcune fonti ritengono che il 6 settembre potrebbe essere un’altra data possibile.

Apple non si è ancora espressa a riguardo. Dovremo quindi attendere ancora un po’ prima di conoscere la data ufficiale dell’evento di presentazione. Attendono conferma anche le indiscrezioni su quelle che saranno le funzionalità degli smartwatch.

Il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare il dispositivo in tre varianti, tra queste una versione inedita da 50 mm con display da 1,99 pollici. Gli smartwatch, inoltre, secondo quanto riferito da Gurman, saranno in grado di misurare la temperatura corporea. L’esperto afferma che il parametro non sarà costantemente monitorato ma si avranno delle informazioni sui momenti della giornata nei quali la temperatura avrà raggiunto i livelli più alti.

La funzionalità non sarà presente su Apple Watch SE, che insieme ad Apple Watch Explorer Edition dedicato agli sportivi, arriverà sul mercato entro la fine dell’anno garantendo delle ottime prestazioni grazie all’introduzione di un nuovo chip.