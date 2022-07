In Cina, Xiaomi ha annunciato Xiaomi 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition e 12S Ultra. Sembra che nessuno di questi dispositivi sarà rilasciato al di fuori della Cina. In India, è probabile che la società lanci la gamma Xiaomi 12T, che potrebbe comprendere un modello vaniglia e un’edizione Pro. Kacper Skrzypek, un informatore, ha rivelato l’identità del processore che alimenterà lo Xiaomi 12T.

Si ritiene che la gamma Xiaomi 12T includa due smartphone con i nomi in codice “plato” e “diting”. Si ritiene che il primo sia commercializzato come Xiaomi 12T, mentre il secondo potrebbe essere commercializzato come Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T si prepara per il rilascio

Secondo una precedente rivelazione di Xiaomiui, il dispositivo “platone” è stato scoperto nella MtkList di Mi Code. Sarà alimentato da un processore MediaTek. Skrzypek, un informatore, ha ora affermato che il 12T sarebbe dotato del processore Dimensity 8100-Ultra. Quindi sembra che Xiaomi 12T Pro sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1.

Lo Xiaomi 12T ha ricevuto l’approvazione dal sito di certificazione FCC, indicando che potrebbe non passare troppo tempo prima che diventi ufficiale. Secondo l’elenco FCC, il 12T avrà Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 bande), Bluetooth, GPS e un blaster IR per la connettività. Sarà disponibile in due varianti: 8GB RAM + 128GB storage e 8GB RAM + 256GB storage.

Xiaomi 12T Pro dovrebbe avere un display AMOLED a 120 Hz, fotocamere posteriori con OIS, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB / 256 GB di memoria UFS 3.1 e ricarica rapida da 120 W. In Cina, Xiaomi 12T e 12T Pro dovrebbero essere rinominati rispettivamente come Redmi K50S e Redmi K50S Pro.