La stagione dei grandi aggiornamenti su WhatsApp prosegue. Anche in queste settimane di luglio gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica sono al lavoro per garantire agli utenti la presenza di ulteriori upgrade, dopo le novità che hanno riguardato la presenza delle reaction e le nuove funzionalità per le videochiamate.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Gli utenti di WhatsApp, a stretto giro, potranno ricevere anche un ulteriore upgrade per le note audio. Dopo le recenti trasformazioni, il tool della chat di messaggistica potrebbe essere integrato anche con una funzione per la trascrizione testuale. In pratica agli iscritti sarebbe concessa la facoltà di “leggere” le note audio ricevute.

Questa funzionalità ulteriore di WhatsApp sarebbe possibile attraverso un algoritmo avanzato. Proprio quest’algoritmo, infatti, andrebbe a favorire la completa trasformazione automatica di un contenuto multimediale in un contenuto testuale. La premura degli sviluppatori è quella di rendere tale algoritmo funzionante con tutte le lingue attualmente compatibili con WhatsApp.

L’obiettivo degli sviluppatori attraverso questo upgrade è molto chiaro: i tecnici, continuando in un percorso già in atto negli ultimi anni e che ha previsto importanti upgrade come la funzione per la velocità doppia delle note audio, vuole garantire una piattaforma sempre più accessibile ad una vasta mole di pubblico.

Come per altri upgrade delle precedenti settimane, anche questo aggiornamento arriverà sia sugli smartphone Android di nuova produzione sia sugli iPhone. Questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile già nel corso dell’estate, con il roll out che potrebbe completarsi entro poche settimane.