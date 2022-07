Con il volantino Trony tutti gli utenti hanno davvero la possibilità di avere un prodotto a titolo completamente gratuito, per raggiungerlo non sono necessarie operazioni troppo complesse o dispendiose, basterà seguire un iter ben definito.

Prima di proseguire, ricordiamo comunque che la campagna promozionale è attiva in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli di disponibilità territoriale. Il volantino è pronto per soddisfare pienamente le aspettative dei consumatori, con rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa, e altro ancora.

Le offerte Amazon, con tutti i codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: quali sono gli sconti, e come funziona il volantino

Il meccanismo alle spalle del volantino Trony attuale non potrebbe essere più semplice, basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed aggiungere al carrello uno a scelta tra i seguenti prodotti: televisore o grande elettrodomestico da 399 euro, in alternativa ad un piccolo elettrodomestico in vendita a più di 60 euro.

A questo punto la richiesta dell’azienda è chiara, sarà necessario aggiungere un modello per godere di uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, oppure aggiungerne due (per un totale di tre), ed avere la certezza di ricevere uno sconto immediato pari al 100% del valore del meno caro del trittico selezionato. La campagna promozionale, lo ricordiamo, è disponibile solamente nei negozi fisici, in quanto al momento non è possibile approfittarne anche recandosi sul sito ufficiale o da altre parti.

Per i dettagli, consigliamo il collegamento diretto al sito.