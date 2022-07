TikTok potrebbe sembrare una macchina di intrattenimento globale inarrestabile, ma almeno un aspetto dell’offerta dell’azienda non sta decollando: TikTok sta ridimensionando i suoi piani di commercio dal vivo in Europa e negli Stati Uniti, secondo il Financial Times, dopo che i lanci non hanno avuto successo.

TikTok ha provato con acquisti dal vivo nel Regno Unito dalla fine dello scorso anno, iniziando con un evento multimarca chiamato “On Trend” nel dicembre dello scorso anno. Tuttavia, il FT ha notato che quei live streaming al dettaglio non attiravano grandi spettatori o generavano molti acquisti e molti dei creatori che partecipavano alle prime iniziative di TikTok Shop se ne andarono del tutto.

TikTok sta puntando tutto sull’ UK

TikTok aveva pianificato di debuttare in Shop in Germania, Francia, Italia e Spagna ormai e sperava di essere lanciato negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, ma ora ha dichiarato al Financial Times che si concentra esclusivamente sul rendere il prodotto un successo nel UK. È disponibile anche in diverse nazioni asiatiche dove il concetto è più avanzato.

Il proprietario di TikTok, ByteDance, fa fortuna grazie agli acquisti online dal vivo, guidati da artisti e influencer. Douyin, la controparte cinese di TikTok di proprietà di ByteDance, ha visto tali vendite dal vivo crescere in enormi eventi culturali che portano grandi guadagni a rivenditori, creatori e piattaforme allo stesso modo.

L’e-commerce dal vivo è un settore enorme, ma non è ancora globale. Tuttavia, ci sono poche prove che suggeriscono che il modello di e-commerce dal vivo avrà successo ovunque. Certo, QVC e Home Shopping Network hanno avuto un enorme successo negli Stati Uniti e sempre più utenti stanno acquistando cose tramite Instagram, TikTok e YouTube, ma molte piattaforme hanno provato e non sono riuscite a far funzionare lo shopping dal vivo.

Tuttavia, non dovresti ignorare TikTok. L’app resta un centro culturale, dove un gran numero di utenti trascorre il proprio tempo e, sempre più, il proprio denaro. La dedizione di TikTok al concetto è innegabile: l’azienda ha sviluppato e testato esperienze di acquisto specializzate per più di un anno e attualmente sta testando una scheda TikTok Shop nell’app in Indonesia. TikTok è probabilmente l’unica azienda in grado di far funzionare il social shopping dal vivo al di fuori dell’Asia.