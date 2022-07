Renault sta aggiornando il suo camper Trafic SpaceNomad decidendo di espandere la disponibilità in Francia e Belgio. In precedenza, l’azienda vendeva questo prodotto solo in Svizzera.

Il Trafic SpaceNomad è dotato di un tetto a soffietto che crea uno spazio sufficiente per starci all’interno. Una luce a LED su di esso illumina la cabina. Ci sono anche porte USB per caricare i dispositivi. Quando la parte superiore è estesa, c’è un letto supplementare che i campeggiatori possono abbassare. Ciò consente al veicolo di ospitare fino a quattro persone.

Il tetto ha anche un pannello solare. Carica una batteria ausiliaria che alimenta il frigorifero, la pompa dell’acqua e le luci. Renault afferma che questa batteria di solito fornisce 48 ore di carica, ma la cella solare può estenderla a 72 ore.

La cabina dello SpaceNomad è dotata di un angolo con un piano cottura, un lavello e un frigorifero da 49 litri. I sedili anteriori ruotano in modo che le persone possano girarsi nella parte posteriore. Inoltre il sedile posteriore si ripiega in un letto.

Specifiche e motore

Per godersi la vita all’aria aperta, c’è una tenda da sole di 4 metri quadrati. I viaggiatori possono allestire il tavolo pieghevole all’interno o all’esterno del veicolo. Un soffione doccia esterno consente alle persone di sciacquarsi prima di salire sul furgone.

Renault ha presentato la prima versione dello SpaceNomad al Salone di Düsseldorf del 2021. Quella versione mancava del pannello solare. Era disponibile in due lunghezze con spazio per quattro o cinque persone. C’erano due opzioni disponibili per il motore: una da 110 cavalli (82 kilowatt) e l’altra da 170 CV (127 kW). Le varianti da 150 CV (112 kW) e 170 CV erano disponibili con cambio automatico. Presenti caratteristiche di sicurezza come la frenata di emergenza attiva, l’avviso di deviazione dalla corsia, un sistema di monitoraggio del conducente e l’avviso di angolo cieco.