Google potrebbe guidare lo spettacolo quando si tratta di beta Android per Pixel, ma altri produttori di telefoni hanno già iniziato a partecipare con le beta per i propri telefoni e quell’elenco aumenterà solo man mano che ci avviciniamo alla versione finale. Samsung ha già la reputazione di essere il più veloce negli aggiornamenti mensili tra gli OEM di terze parti e il colosso sudcoreano è pronto a essere all’altezza di quella reputazione con la One UI 5.0 beta basata su Android 13, che potrebbe arrivare non appena entro la fine del mese.

Secondo un recente rumor, Samsung ha già iniziato a testare la prossima beta sul Galaxy S22 tra il suo staff. Secondo le fonti di SamMobile, i dipendenti Samsung stanno testando internamente il Galaxy S22 One UI 5.0 beta. L’attuale portata di questi test non è chiara, ma sembrano essere un precursore di imminenti test pubblici.

Samsung sta per rilasciare un nuovo aggiornamento

Ciò probabilmente seguirà il lasso di tempo delineato in un’altra storia di SamMobile la scorsa settimana, in cui si afferma che il Galaxy S22 sarà il primo a ricevere la One UI 5.0 beta, cosa che potrebbe accadere nella terza settimana di luglio. Questa notizia è stata aggiunta a fonti precedenti che affermavano che la versione beta iniziale di One UI 5.0 sarebbe stata a luglio.

La versione beta iniziale di One UI 4 di Samsung non è arrivata fino a settembre dello scorso anno, ma questa volta Android 13 ha un inizio più rapido. Secondo i rapporti, Samsung potrebbe essere pronta per completare la beta S22 e lanciare la versione finale di One UI 5.0 ad ottobre.

Dopo un inizio relativamente regolare, la distribuzione delle successive versioni beta di Android 13 è stata un po’ difficile: Google ha dovuto rilasciare altre tre build di bugfix point in aggiunta alla versione iniziale di Android 13 Beta 3 il mese scorso, con Android 13 Beta 3.3 finalmente rilasciato la scorsa settimana.