Da quando ha lanciato il marchio Nord due anni fa, OnePlus non ha mai smesso di inondare il mercato degli smartphone con telefoni di fascia bassa e media. L’impronta estesa di Nord potrebbe annunciare l’inizio di una nuova era per la società.

Secondo The Mobile Indian, OnePlus sta valutando la possibilità di separare Nord dall’azienda allo stesso modo di Xiaomi con POCO. Nord opererà come un’entità separata in futuro, completa di un proprio team e di un piccolo cambiamento di marchio, secondo la storia. Ciò significa che il colore del suo marchio attuale verrà cambiato con una sfumatura blu più chiara.

OnePlus potrebbe provare nuove caratteristiche

Come parte dello spin-off segnalato, i futuri telefoni Nord potrebbero anche perdere il marchio OnePlus dai loro titoli, secondo l’articolo. Tuttavia, in altri casi, il marchio potrebbe mantenere l’identità della società madre includendo frasi come “da OnePlus” o “un marchio OnePlus” nel suo marchio.

Ciò fornirà ai consumatori una più ampia selezione di possibilità. Lo spin-off dovrebbe rafforzare la posizione del marchio nel mercato dei migliori telefoni Android a basso costo. Secondo la fonte, Nord punterà principalmente ai segmenti con prezzi leggermente più alti e più bassi, con prezzi compresi tra circa 189 dollari e circa 441 dollari.

Nord potrebbe espandere la sua gamma di prodotti per includere smart TV, cinturini per il fitness, smartwatch, cinturini Bluetooth, power bank e altri accessori. OnePlus vende già un set di cuffie chiamato Nord Buds e si prevede che la linea di prodotti si espanderà in futuro.

I dispositivi Future Nord, secondo la speculazione, eseguiranno un’interfaccia utente su misura su Oxygen OS. Se tutto va bene, il marchio potrebbe avere una presenza offline sostanziale. La presunta decisione di OnePlus segue una tendenza in via di sviluppo tra i produttori di telefoni cinesi a separare i marchi di smartphone dopo un periodo.