Come prima ricompensa, i possessori di 10 Black Dot, che fanno parte della community privata di Nothing, avranno l’opportunità di vincere un invito esclusivo per assistere all’evento di lancio del phone (1), Nothing Event: Return to instinct, che si terrà il 12 luglio a Londra. Presto saranno rivelate maggiori informazioni riguardo questo giveaway.

La collaborazione con Polygon porterà i piani di Nothing, per accedere al Web3, un passo più avanti. L’azienda sta pianificando di rendere il suo smartphone e i suoi dispositivi pronti per il futuro, consentendo un accesso sostenibile e sicuro al Web3

“Con i Dots di Nothing, stiamo usando le tecnologie del Web3 per creare delle connessioni più significative con la nostra community”,- ha commentato Carl Pei, CEO e Co-Fondatore di Nothing – “Grazie alla collaborazione con Polygon, leader nell’innovazione della blockchain, stiamo offrendo un’esperienza con il Web3 più accessibile e soprattutto sostenibile”

Polygon ha recentemente raggiunto lo status di carbon-neutral e si è impegnata a diventare carbon negative entro la fine del 2022. Di conseguenza, tutti i servizi offerti tramite Polygon diventeranno carbon neutral.

Con oltre 19.000 servizi decentralizzati che spaziano dalla finanza al gaming, Polygon sta rapidamente diventando la piattaforma de-facto per il Web3. L’azienda sta già lavorando con importanti brand e aziende, tra cui Meta, Stripe e Adobe, che stanno iniziando a esplorare le funzionalità del Web3.

“È estremamente incoraggiante vedere un innovatore come Nothing abbracciare il Web3 fin dall’inizio, consentendo l’accesso diretto a questa tecnologia grazie alla collaborazione con Polygon” – ha dichiarato Sandeep Nailwal, Co-Fondatore di Polygon – “Siamo entusiasti di collaborare con il team di Nothing per promuovere un approccio sostenibile per entrare nel Web3 nei prossimi mesi”.

Nothing è uno dei primi brand consumer tech a collegare il mondo reale con la potenza del Web3. Ulteriori informazioni sul progetto NFT e sul Web3 saranno condivise in seguito.