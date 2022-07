L’operatore virtuale Noitel ha deciso di prorogare a nuova scadenza alcune delle sue offerte tariffarie. Alcune di queste sono Next Step 10 a 4,99 euro al mese, MoreVoice plus a 4,49 euro al mese, MoreVoice plus X3 a 13,47 euro una tantum per i primi 3 mesi e StepX12 a 30 euro una tantum per 12 mesi.

Per effettuare l’attivazione di queste offerte, dunque, i nuovi clienti avrebbero dovuto avere tempo fino alla fine di Giugno 2022, ma come detto inizialmente, Noitel ha scelto di aggiornare nuovamente la scadenza per ciascuno dei quattro bundle. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

NoiTel Mobile proroga alcune sue offerte

La prima offerta è la Next Step 10, che comprende 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati. Il costo di questo bundle è di 4,99 euro al mese, mentre il contributo di attivazione è pari a 5 euro. Oltre che per i nuovi clienti, Next Step 10 è disponibile anche per i già clienti Noitel, tuttavia il cambio offerta è possibile solo provenendo da MoreVoice. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione pari a 5 euro una tantum.

In alternativa a questa offerta, dal 1° Giugno al 30 Settembre 2022 salvo cambiamenti, soltanto per i nuovi clienti è disponibile Next Step 20 X3, la variante con pagamento anticipato per 3 mesi. In questo caso, oltre a essere inclusi 20 Giga invece di 10 Giga, è previsto un prezzo di 14,97 euro una tantum per i primi 3 mesi. A partire dalla quarta mensilità, il rinnovo avverrà invece ogni 30 giorni al costo ricorrente di 4,99 euro. Come indicato nel prospetto informativo, il costo di attivazione è gratuito in promo.

Scegliendo di attivare MoreVoice plus, ogni mese si ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che 50 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il costo dell’offerta è di 4,49 euro al mese, mentre il contributo di attivazione è pari a 5 euro. In questo caso non è previsto alcun bundle dati mensile. Nonostante ciò, i clienti possono comunque navigare in internet secondo le condizioni del piano base, a meno che non vengano attivate delle opzioni aggiuntive. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.