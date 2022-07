I prezzi di Mediaworld sono assolutamente i più bassi di sempre, rappresentano la migliore soluzione su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento, nell’ottica di raggiungere il miglior risparmio, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente per tutti i consumatori che vorranno acquistare, il volantino convince con una serie di ottime riduzioni, applicate sia sui top di gamma, che su prodotti di categorie inferiori. In particolare ricordiamo essere disponibili tutti gli acquisti, ai prezzi indicati, sia in negozio che online, senza differenze particolari, se non inerenti alla spedizione presso il domicilio (è previsto il pagamento di un piccolo contributo).

MediaWorld: offerte e prezzi bassissimi per tutti

Sconti assolutamente spaziali attendono tutti gli utenti fino al 10 luglio, i prezzi sono molto bassi e coinvolgono sia i top di gamma che i modelli di smartphone effettivamente più economici. In particolare notiamo la presenza di galaxy A22 a 186 euro, passando per Xiaomi 11T Pro a 419 euro, Galaxy A52s a 319 euro, Xiaomi Redmi Note 11 a 178 euro, Redmi 9C a 149 euro, Galaxy A32 a 239 euro, Apple iPhone SE a 529 euro e Realme C11 2021 a 89 euro.

Senza comunque dimenticarsi dell’ottimo Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a soli 719 euro. Il volantino, naturalmente, non focalizza in via esclusiva la propria attenzione sul segmento della telefonia mobile, ma si estende anche verso altri mondi, come elettrodomestici, televisori o notebook. Per i dettagli del volantino, potete comunque collegarvi qui.