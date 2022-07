La scelta dello streaming IPTV coinvolge ancora una volta migliaia di italiani, anche nella stagione estiva. Nonostante la pausa del campionato di Serie A, sono molti gli utenti che attivano un piano con il cosiddetto pezzotto per accedere a contenuti di intrattenimento come film e serie tv dalle principali piattaforme streaming, Netflix, Amazon Prime Video e Disney+

IPTV, quanti rischi per film e serie tv in streaming gratuito

Lo streaming illegale assicura sempre vantaggi importanti sotto il punto di vista dei costi. La sottoscrizione ad un ticket IPTV può portare gli utenti italiani a risparmiare sino al 90% rispetto ai regolari costi delle pay tv.

I risparmi tuttavia non devono essere l’unico fattore da considerare. Chi sceglie questa tecnologia infatti potrebbe esporsi ad una serie di sanzioni, mai così dure. Le sanzioni prevedono multe che arrivano sino al valore massimo di 30mila euro. Prevista anche galera dai sei mesi a tre anni per alcuni casi di recidiva.

Anche le truffe rappresentano un deterrente contro l’IPTV. Su Telegram, così come su WhatsApp, molti hacker sponsorizzano finti canali per lo streaming illegale e non corrispondono alcun servizio agli utenti dopo aver ricevuto le corrispettive quote di abbonamento.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.