I clienti che scelgono di attivare la promozione Giga 120 andranno a pagare una quota mensile il cui costo è confermato in 9,99 euro e riceveranno un ticket di ampio vantaggio con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e anche 120 Giga per la connessione internet.

Iliad modifica il suo assetto commerciale nel mese di Luglio. Il provider francese ha previsto una serie di novità per le sue tariffe in questi giorni d’estate, con il ritorno nei listini della tariffa Giga 120.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

Sempre per la Giga 120, tutti i clienti che andranno ad attivare un piano con Iliad avranno anche la garanzia di tre servizi a costo zero.

I clienti che optano per questa tariffa, in prima battuta, avranno accesso al servizio delle telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati del gestore francese, pertanto, avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti anche all’estero – in ben sessanta nazioni in giro per il mondo – senza costi extra rispetto a quelli previsti dalla propria ricaricabile base.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

La sorpresa più importante per gli abbonati che scelgono Iliad resta comunque quella inerente ala tecnologia 5G. Gli utenti che optano per questa ricaricabile potranno navigare in internet con le reti di ultima generazione senza alcuna opzione extra e senza alcun costo aggiuntivo.