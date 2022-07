Energia a volontà gratis: arriva Eni a salvare l'Italia con un capolavoro

Ultimamente ci sono tante questioni che stanno tenendo banco in Italia, tra cui anche quella dell’energia. Diverse persone infatti non fanno altro che lamentarsi dei costi delle bollette, mentre in alta Italia si sta subendo tantissimo il fenomeno della siccità.

Si tratta di tutte situazioni che andranno ad influire proprio sull’energia, esattamente come sta facendo il conflitto tra Ucraina e Russia nell’est dell’Europa. Per tale motivo si sta cercando in tutti i modi di trovare delle soluzioni ed implementare al meglio i modi per produrre energia. Secondo le ultime informazioni pervenute sul web, Eni si starebbe occupando di un nuovo progetto interessante che dovrebbe riuscire in pochi anni a migliorare nettamente la situazione italiana. Addirittura il bel paese potrebbe diventare indipendente dal gas russo, che come molti sanno non arriverà in Europa. Si tratta di un progetto ben elaborato, il quale è stato già preso in esame dall’azienda.

Energia: Eni potrebbe far diventare l’Italia una superpotenza mondiale per quanto riguarda il gas

L’obiettivo di Eni è quello di riuscire a migliorare la situazione per quanto riguarda l’arrivo del gas in Italia. L’azienda potrebbe sfruttare la fusione a condizionamento magnetico, ma ovviamente al momento si tratta solo di un progetto. Secondo alcuni, il tutto consentirebbe di generare energia continua e senza la presenza di scorie.

Ci sarebbe bisogno di reattori che Eni dovrebbe costruire occupandosi poi anche di quella che sarebbe la manutenzione. Il monopolio sarebbe poi registrato proprio in favore dell’azienda per questo tipo di tecnologia. L’obiettivo è quindi quello di avere un reattore del genere entro il prossimo 2030, tentando in ogni modo di evitare di dipendere dal gas russo.