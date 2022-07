Auto Zeitung, rivista tedesca, ha fatto un confronto per capire se acquistare un’auto elettrica può essere un investimento conveniente rispetto ad un auto con motore a diesel. L’analisi ha preso in esame tre confronti tra coppie di auto differenti, di cui tre a diesel e tre elettriche.

L’analisi proposta da Auto Zeitung ha preso in considerazione tre confronti tra coppie di auto diverse: La Volkswagen Tiguan 2.0 TDI è stata messa a confronto con la VW ID.4 Pure, SUV della stessa categoria. La Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 con la Enyaq iV 80. Infine, l’Audi Q5 40 TDI Quattro con la e-tron 50 Quattro. Chi avrà vinto in termini di consumi?

L’elettrico vince la sfida, ecco perché conviene

Andando ad analizzare i consumi per km e mensili, con l’ipotesi di percorrenza tra i 10.000 e i 20.000 km annuali, i prezzi per le elettriche vanno tra i 125 e i 183 euro mensili. Per quelle a gasolio, invece, i prezzi non vanno quasi mai al di sotto dei 175 euro, arrivando anche sui 300 euro mensili.

L’analisi tiene conto della ricarica elettrica e del rifornimento di carburante. Ovviamente, ci sono dei punti a netto sfavore dell’elettrica rispetto a quella a gasolio. Il primo punto è il prezzo, tipicamente fin troppo elevato, il quale aumenta se associato ai costi di manutenzione, che purtroppo non sono facilmente prevedibili.

Un’auto elettrica consente di risparmiare fino al 50% al mese rispetto a quelle al gasolio e non solo, l’ambiente ne gioverebbe moltissimo. I tempi di ricarica sono ancora uno dei punti negativi peggiori per le auto elettriche. Si parla, infatti, di un minimo di 4 ore per avere 1.000 km di autonoma. Tuttavia, il grafene potrebbe risolvere la questione.