Il sole sulla pelle, il suono dell’oceano che riecheggia nella testa: è arrivata l’estate! Jackery, il marchio di generatori solari più venduto al mondo, incoraggia gli amanti della vita all’aria aperta a prepararsi al meglio per le gite estive.

L’estate con il generatore che crea energia grazie ai pannelli solari

I generatori solari Jackery abbinano centrali elettriche portatili con pannelli solari. Convertono l’energia solare in elettricità, alimentando una serie di dispositivi elettronici tra cui: telefoni, computer portatili, macchine fotografiche, mini frigoriferi, macchine per il caffè e altro ancora.

Con l’energia solare, il generatore solare Jackery offre le seguenti tre opzioni:

– Endless Power. Come fonte ideale di energia sostenibile, il sole mette a disposizione un tipo di energia su cui si può fare affidamento per ottenere un’alimentazione illimitata durante tutti i tuoi viaggi.

– Cost-Friendly.

Con l’aumento dei prezzi dell’energia, il costo del carburante diventerà sempre più elevato, mentre un generatore solare può fornirvi un flusso costante e gratuito di energia proveniente dal buon vecchio sole.

– Prep Better.

Durante l’estate, la domanda di elettricità supera il carico della rete. Potrebbe verificarsi un blackout, ma con le soluzioni solari di Jackery sarai sempre preparato ad affrontare qualsiasi imprevisto.

I generatori solari Jackery soddisfano diverse esigenze energetiche

Se hai in programma di fare un viaggio con tutta la famiglia in un campeggio europeo, della durata di 3-4 giorni o più, il generatore solare Jackery 1000 è il compagno di viaggio ideale. 1.002 watt di capacità con due pannelli solari ti consentono di rimanere senza rete per giorni: puoi esplorare l’ambiente con i droni, bere qualcosa di fresco nel minifrigo o persino ricaricare una mountain bike!

Se hai intenzione di intraprendere una breve avventura on the road, prova il generatore solare Jackery 500. La centrale elettrica pesa solo 13,3 libbre ma può ricaricare tutti gli apparecchi fino a 500Wh: i cellulari per ben 53 volte, la batteria della fotocamera per 25 volte! Abbinata a un pannello solare da 100W, è leggera e ideale per gli spostamenti rapidi.

In qualità di fornitore affidabile dal 2012, Jackery ha già venduto oltre 1,5 milioni di unità in tutto il mondo, ed è ora riconosciuto da oltre 100 media e organizzazioni autorizzate in tutto il mondo.

