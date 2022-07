CoopVoce Evolution: le offerte migliori di sempre, gratis 100 Giga

C’è poca ricezione, non è possibile navigare sul web e oltretutto pagate anche tanto ogni mese. Subentra dunque la voglia di cambiare gestore una volta per tutte, proprio per provare un’altra esperienza ma soprattutto per liberarsi di un fardello così pesante come un prezzo mensile troppo alto.

In questo caso subentrano in aiuto degli italiani i classici gestori virtuali, tra i quali primeggia ormai da tempo CoopVoce. Il noto provider è riuscito infatti ad esibire al pubblico le sue migliori offerte anche dopo diverso tempo, tenendo le attive sul sito ufficiale.

CoopVoce supera tutti con le Evolution: i prezzi non hanno rivali, ecco le tre offerte migliori del momento

I gestori virtuali sono il futuro ma anche il presente proprio come dimostra CoopVoce con le sue promozioni mobili. Le Evolution, che trovate proprio qui sotto, stanno riuscendo a dare il meglio al pubblico che sceglie di sottoscriverle. Come potete notare non mancano i contenuti al loro interno, con la connessione garantita in 4G.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS