Coop e Ipercoop provano in tutti i modi ad avvicinarsi alle ultime campagne promozionali delle dirette concorrenti del mercato, con una soluzione veramente unica nel proprio genere, la perfetta idea per convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il risparmio è notevole in ogni singolo negozio in Italia, con Coop e Ipercoop gli utenti sono davvero felici di avere l’occasione di spendere sempre pochissimo sui vari acquisti effettuati, ricordando comunque essere possibile anche fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, al superamento della soglia dei 199 euro.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis i codici sconto Amazon ed anche ottime offerte.

Coop e Ipercoop: grandissime offerte e prezzi shock

Con Coop e Ipercoop non si scherza assolutamente, la campagna promozionale spinge gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare i nuovi prodotti dai prezzi sempre più economici.

I modelli coinvolti nella corrente soluzione sono all’incirca sempre gli stessi, e rientrano nei 250 euro di spesa finale da sostenere, toccando ad esempio Oppo A54s, in vendita a 169 euro, oppure anche Galaxy A32 e Realme C21, in vendita quest’ultimo a soli 220 euro. Le occasioni non terminano qui, scoprendo il volantino si possono ricevere tantissimi sconti molto speciali, con prezzi economici anche applicati su altre categorie merceologiche, tra cui ad esempio televisori (compatibili con DVB-T2), e similari.

Ricordiamo, ad ogni modo, che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, ma sarà possibile recarsi praticamente dove si vuole, senza differenze territoriali di alcun tipo.