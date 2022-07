La distribuzione organizzata (GDO) è in crisi ed è anche colpa dell’uomo che, piuttosto di acquistare nei negozi fisici, si affida direttamente all’e-commerce. Ciò ha portato non poche difficoltà al settore dei supermercati, andando di conseguenza incontro al calo e, passo dopo passo, alla chiusura delle grandi catene come Conad, Tuodì e Carrefour.

Conad, Tuodì e Carrefour: la situazione aggiornata dopo le chiusure

Per esempio a Cognento, in provincia di Modena, ha chiuso il punto vendita Conad lasciando i propri spazi al brand Intima Moda. In occasione dei suoi primi 50 anni è stato inaugurato un nuovo Factory Outlet, oltre ai tre store a marchio Verdissima in varie parti d’Italia.

Anche il colosso francese Carrefour ha chiuso un mese fa alcuni punti vendita, ad oggi trasformati in store IperDem, un brand appartenente al Gruppo Romano Supermercati. Ma non è finita qui, perché nei mesi a seguire chiuderanno 106 punti vendita di cui molti lombardi e campani. Come tutti ricorderemo, settimane fa il sito comunicava la notizia: “Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.

Infine anche la catena Tuodì nel Lazio ha chiuso diversi store lasciando senza lavoro 12 dipendenti del punto vendita Priscilla e altri 49 dipendenti a rischio. “Abbiamo diffidato le società interessate dall’intraprendere ulteriori azioni unilaterali non condivise”, hanno spiegato i Sindacati in una nota congiunta di Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl e Uiltucs UIL.