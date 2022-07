Il nuovo bonus dal valore di 200 euro contro il caro prezzi proprio in questi giorni è in via di distribuzione da parte dell’INPS. Il Governo lo scorso mese di maggio ha pensato a questo strumento ulteriore come incentivo per gli italiani che nel 2022 hanno avuto difficoltà nel conciliare le spese quotidiane per le forniture energetiche con i rincari dei prezzi delle materie prime.

Bonus 200 euro, chi può richiederlo e come

Come previsto da apposita direttiva del Consiglio dei Ministri, il bonus dal valore di 200 euro è garantito a tutti i cittadini che rientrano nel reddito garantito di 35mila euro. Non è invece previsto l’incentivo a tutti coloro che hanno un reddito superiore a questa somma.

A differenza delle precedenti occasioni, quest’incentivo non prevede alcuna operazione di richiesta da parte dei cittadini. La distribuzione dell’incentivo sarà automatica e sarà garantita da parte della stessa INPS. Gli accrediti saranno inseriti dallo stesso ente previdenziale nella busta paga di giugno o nella busta paga di luglio a tutti coloro che sono idonei ai parametri.

Tra coloro che non hanno diritto, almeno ad ora, al bonus dal valore di 200 euro ci sono gli stagionali ed i lavoratori precari (tra cui quelli del settore scolastico) il cui contratto si interrompe al 30 giugno. Spazio, invece, per tutti i cittadini che hanno un reddito autonomo sempre sulla base dei 35mila euro. Costoro dovranno compilare un form sul sito dell’INPS per accedere all’incentivo. L’investimento totale previsto dal Governo con il nuovo accredito porterà ad una spesa dal valore di 6 miliardi di euro.