BlackBerry ha annunciato oggi che Strategy Analytics, un’importante società di ricerca indipendente, ha stabilito che il software BlackBerry QNX è ora integrato in oltre 215 milioni di veicoli in tutto il mondo, con un aumento di 20 milioni rispetto all’anno precedente.

BlackBerry è il leader di mercato per il software embedded con certificazione di sicurezza nel settore automobilistico, considerato affidabile da OEM e Tier 1 di tutto il settore, tra cui BMW, Bosch, Continental, Honda, Mercedes-Benz, Toyota e Visteon.

Le case automobilistiche si affidano al software BlackBerry QNX per un’ampia gamma di sistemi e per la prossima generazione di veicoli software-defined del futuro.

BlackBerry ha anche annunciato che il suo backlog di ricavi per le royalty BlackBerry QNX è aumentato a circa 560 milioni alla fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2023. Ciò rappresenta un aumento del 14%, rispetto a circa 490 milioni dell’anno scorso.

La metrica del backlog viene calcolata annualmente utilizzando i tassi di royalty di QNX e le attuali proiezioni dei volumi previsti durante la vita di un progetto. BlackBerry QNX ha recentemente ottenuto vittorie nel design con leader del settore come Aptiv, Denso, Ford, GM, Hyundai, LG Electronics, Magna e Volvo.

Le parole della società

“BlackBerry continua ad essere il chiaro leader di mercato nel software automobilistico, con una crescita costante del numero di veicoli, da oltre 16 milioni nel 2013 a oltre 215 milioni di oggi. Siamo lieti di ricevere la fiducia degli OEM automobilistici e dei Tier 1 di tutto il mondo“, ha affermato John Chen, Presidente Esecutivo e CEO di BlackBerry. “I veicoli connessi e autonomi sono fondamentali per lo sviluppo delle città intelligenti, la nostra crescita nel settore automobilistico accelererà l’emergere di una visione smart affidabile.”

Strategy Analytics ha determinato il volume dei veicoli incorporati nel software BlackBerry QNX in base al numero di prodotti spediti e al numero di auto che contengono prodotti e tecnologia BlackBerry. La stragrande maggioranza dei prodotti software integrati e utilizzati nelle ECU automobilistiche viene concessa in licenza su base royalty per unità.

Il software BlackBerry include Neutrino OS, QNX Platform for ADAS, QNX OS for Safety, QNX CAR Platform for Infotainment, Platform for Digital Cockpits, Hypervisor 2.2 e middleware acustico.