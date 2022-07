Se vi fossero ancora dubbi sul fatto che Apple stia preparando un suo visore VR – AR e in generale per la realtà mista, nuove confermano arrivano da ulteriori brevetti.

Quest’ultimi sono stati registrati dalla multinazionale di Cupertino nei quali si parla di “metodi e dispositivo per combinare immagini reali e virtuali”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: 49 nuovi brevetti sulla realtà virtuale

Nel primo brevetto scovato dal sito AppleWorld.Today, Apple spiega che nelle esperienze di Realtà Aumentata gli oggetti virtuali vengono mostrati con una rappresentazione che tiene conto del fatto che l’utente è presente; nelle esperienze di realtà mista, una scena è presentata includendo immagini di oggetti reali nella scena nel quale l’utente è presente. Il brevetto mostra la possibilità di combinare immagini reali e virtuali con frame rate elevati, risolvendo complesse sfide legate a problematiche computazionali.

Nel documento si evidenzia una delle implementazioni previste, con una tecnica che consente di ottenere da un determinato pixel un valore reale e uno virtuale, e gestire canali alfa tenendo conto del corretto grado di trasparenza/opacità per le immagini reali e virtuali. In un diverso brevetto, Apple ha previsto un sistema per il rendering dell’audio spaziale in base all’orientamento di testa e busto dell’utente, un meccanismo che sembra essere pensato per l’uso con cuffie e visori per la Realtà Mista.

Altri brevetti ancora (ben 49) riguardano sistemi per invogliare l’utente a tenere una corretta postura quando indossano visori per la realtà virtuale, con tecniche che tengono conto di: posizione della testa, postura e sguardo quando l’utente visualizza interfacce in ambienti di realtà virtuale generati al computer. Secondo indiscrezioni, non dovrebbe mancare molto per la presentazione del visore per la Realtà Aumentata, Realtà Mista e Virtuale di Apple. A detta dell’analista Ming-Chi Kuo la presentazione dovrebbe avvenire a gennaio. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.