Vodafone ha deciso di fare un bel regalo agli utenti per questo mese. Durante tutto il mese di luglio 2022, infatti, alcune offerte di rete mobile saranno proposte ad un prezzo scontato grazie alla nuova Promo Summer. Si tratta delle offerte denominate Vodafone Giga Speed 50 e Vodafone Giga Speed Plus 100.

Vodafone: con la nuova Promo Summer alcune offerte sono proposte in sconto

Come già accennato, l’operatore telefonico rosso sta proponendo per tutto il mese di luglio 2022 la promozione denominata Promo Summer. Grazie a quest’ultima, saranno scontati i prezzi delle offerte mobile Vodafone Giga Speed 50 e Vodafone Giga Speed Plus 100.

Vodafone Giga Speed 50 è un’offerta solo dati che comprende ogni mese un quantitativo di traffico dati pari a 50 GB. Il suo prezzo è di 13,99 euro ma, grazie a Promo Summer, il prezzo proposto è di 9,99 euro al mese. Anche Vodafone Giga Speed Plus 100 è un’offerta solo dati. In questo caso, sono disponibili ogni mese ben 100 GB di traffico dati.

Il suo costo iniziale è di 19,99 euro ma, con la nuova promozione proposta da Vodafone, sarà possibile attivarla ad un prezzo scontato di 9,99 euro. Per entrambe le offerte è previsto un costo di attivazione di 10 euro per i clienti ricaricabili.

Come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, è anche disponibile l’offerta denominata Vodafone Giga Speed Pack. Quest’ultima offre un enorme quantitativo di traffico dati pari a 250 GB per tre mesi. Il costo è di 29,99 euro una tantum. Tramite offerta ricaricabile, è poi possibile attivare anche l’offerta Giga Speed 20 che include 20 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese.