Vodafone non vuole lasciare spazio a Iliad in questa stagione estiva. Il provider inglese ha messo a punto una strategia di controattacco rispetto all’operatore francese con l’obiettivo di acquisire quanti più clienti possibili. La migliore occasione per tutti coloro che scelgono di passare a Vodafone in estate è certamente la Special 70 Giga.

Vodafone, in estate ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga può essere considerata a giusta ragione una delle migliori tariffe del momento. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti da inviare a chiunque, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un ticket di 70 Giga per navigare in internet con inclusa la tecnologia del 4G.

Il prezzo previsto per questa ricaricabile sarà di soli 7,99 euro. I clienti che decidono di attivare questa promozione dovranno aggiungere soltanto una piccola quota una tantum, il cui valore è di 10 euro, per le spese di attivazione della SIM.

Per gli abbonati di Vodafone è altresì prevista anche la politica dei costi bloccati almeno durante il primo semestre. I nuovi clienti nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM non potranno ricevere rimodulazioni sui prezzi e sulle soglie di consumo.

Come per altre ricaricabili che si sono alternate sin qui, gli abbonati di Vodafone potranno procedere con l’attivazione presso uno dei punti vendita ufficiali del provider. Gli utenti, al tempo stesso, dovranno anche richiedere la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per il passaggio di rete saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.