Per rispondere alle esigenze di questo tipo, Vodafone propone un’offerta specifica, che permette di controllare i propri dispositivi in qualsiasi momento e con un costo limitato: si tratta di Vodafone Easy Control.

Una casa smart, efficiente e sicura con Easy Control di Vodafone

Con l’offerta Easy Control di Vodafone ognuno può disporre di una Sim dati da inserire nei dispositivi smart normalmente in uso nella propria casa, con 200 mb di traffico da utilizzare sulla rete 4G di Vodafone, oltre a 100 sms e 50 minuti di chiamate nazionali, tutto su base mensile. L’elemento che differenzia la Sim di Easy Control è l’assenza di una data di scadenza, evitando così il rischio di disattivare la linea dati a causa di una dimenticanza o di un ritardo.

La Sim di Easy Control può inoltre essere associata al proprio numero di telefono personale, anche nel caso di gestori non Vodafone, per ricevere direttamente le notifiche in tempo reale. Vodafone Easy Control ha un costo di 2 euro al mese, da pagare in anticipo utilizzando una carta di credito o tramite addebito in conto corrente usufruendo del servizio Smart Pay, più ulteriori 5 euro per l’attivazione.

Con l’applicazione mobile My Vodafone è possibile verificare lo stato della propria Sim e accertarsi del corretto funzionamento, oltre a controllare costantemente i consumi. All’offerta Easy Control si associa il piano tariffario Vodafone Life Connect, la cui tariffa è di 29 cent / minuto per le chiamate voce, con la possibilità di inviare Sms e Mms con un costo di 29 cent l’uno. Una volta terminati i 200 mega mensili previsti dal piano tariffario, si può comunque continuare a navigare al costo di 6 euro per ogni giga.

Con l’offerta Easy Control di Vodafone è possibile tenere sotto controllo e monitorare costantemente i dispositivi smart della propria casa con estrema facilità e velocità. Questo significa avere la possibilità di portare sempre con sé i propri dispositivi mobili anche durante i viaggi di lavoro e le vacanze, tenendo conto che la Sim di Vodafone funziona in tutti i paesi dell’Unione Europea. In sostanza, la Sim di Easy Control si avvale di una tecnologia specifica che ne consente l’uso in tutti i device che possono essere presenti in una casa: impianti di allarme, caldaie, sistemi di videosorveglianza e di domotica e altro, mentre non può essere utilizzata per gli smartphone o i tablet.

Per completare l’offerta è possibile aggiungere il servizio Rete Sicura 2.0, per proteggere i propri dati personali e ridurre i rischi che la navigazione può talvolta comportare: è un’opportunità ideale per proteggere i propri dati che viene proposta ad un costo di soli 1,99 euro al mese.