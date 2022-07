La maggior parte dei truffatori cercano di utilizzare gli incidenti stradali per ottenere i pagamenti dell’assicurazione. Ecco come funziona questa pratica illecita:

Incidenti inscenati

I conducenti organizzano un incidente da soli o con un’altra persona. Gli incidenti in scena comuni includono tamponamenti, incidenti nei parcheggi, collisioni e scenari simili.

Gli incidenti in scena sono comuni nei paesi dove si sa che l’assicurazione paga i danni indipendentemente dalla colpa, rendendo facile per i truffatori ottenere un rapido risarcimento dalla loro assicurazione.

Per evitare di essere coinvolto in questa pratica, assicurati che le condizioni del traffico siano sicure. Quando non puoi evitare un incidente, presenta un reclamo dettagliato il prima possibile e ottieni un rapporto ufficiale dalla polizia sul luogo dell’incidente o entro pochi giorni. La maggior parte delle aziende consiglia inoltre ai conducenti di non ammettere colpe sulla scena.

Il danno inesistente

Alcuni conducenti invece mettono in scena un incidente o approfittano di un incidente reale dicendo di aver ricevuto danni extra alla propria auto.

Scatta foto di entrambe le auto e scrivi una descrizione dettagliata del danno non appena prendi l’auto per eventuali emergenze. Compila subito un rapporto di incidente per assicurarti di includere dettagli chiari. Un rapporto di polizia può aiutare a prevenire le truffe dell’assicurazione auto.

Chiama subito la polizia

Chiamare la polizia dopo un incidente d’auto potrebbe aiutarti a combattere l’abuso. La polizia verificherà che tutti siano al sicuro e documenterà l’accaduto. Il rapporto della polizia può fornire dettagli preziosi che influiscono sulla gestione e sul pagamento della tua richiesta, offrendo una parte neutrale sulla scena.

Riparazioni meccaniche eccessive

Alcuni meccanici eseguono riparazioni non necessarie o utilizzano parti di ricambio usate.

Scegli le officine di riparazione consigliate dalla tua compagnia assicurativa, poiché è probabile che queste officine siano verificate per il loro lavoro e la loro reputazione. Quando si sceglie un’officina di riparazione raccomandata dall’assicurazione, restringi il campo con quelle con valutazioni elevate o raccomandazioni di amici e familiari fidati.

False affermazioni mediche

I truffatori si coordinano con i medici coinvolti nella truffa per fare affermazioni mediche false o esagerate. Possono falsificare fatture, addebitare procedure non necessarie o fare causa.

E’ difficile prevenire questa truffa. Raccogli più informazioni che puoi sulla scena dell’incidente e collabora con la tua compagnia di assicurazioni per fornire prove se devi difendere il tuo caso.