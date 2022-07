Sembra che i criminali escogitino sempre nuovi modi astuti e subdoli per trarre vantaggio da persone innocenti. Con l’invenzione di Internet, è diventato più facile che mai per le persone condividere i loro schemi con altri aspiranti criminali.

Per fortuna, tuttavia, Internet è diventato anche un potente strumento che le brave persone possono utilizzare per dare l’allarme. Coloro che non vogliono diventare vittime di un crimine dovrebbero fare tutto il possibile per conoscere le tecniche utilizzate dai ladri.

Per i proprietari di auto che vogliono evitare che i loro veicoli vengano rubati, questo agghiacciante avvertimento sul trucco della bottiglia potrebbe sicuramente tornare utile un giorno.

Come funziona il trucco

Sebbene nessuno sappia davvero da dove abbia avuto origine questo trucco, è stato segnalato per la prima volta a Limpopo, una regione africana situata al confine tra Botswana e Sud Africa.

Un innocente proprietario di un’auto ha detto alle autorità che la sua auto era stata rubata da un criminale che aveva usato un oggetto improbabile: una bottiglia di plastica.

Coloro che cercano di utilizzare questo trucco potrebbero scegliere una bottiglia di soda, una bottiglia di succo o una bottiglia d’acqua. Non fa davvero differenza.

Ma se ti avvicini alla tua auto e vedi una bottiglia di plastica incastrata tra il passaruota e il tuo pneumatico, è tempo di contattare le autorità e fuggire in un luogo sicuro fino al loro arrivo.

Questo trucco è diventato così popolare, infatti, che è emerso un video su Internet che insegnava agli aspiranti criminali come farlo!

Un canale YouTube messicano ha pubblicato questo video per avvertire le persone di non cadere nel trucco. Ecco come funziona: una volta partiti, la bottiglia incastrata esploderà per colpa della pressione, ed è qui che i criminali entreranno in gioco.

Il conducente scenderà dall’auto spaventato, cercando di capire l’origine del problema, e in una frazione di secondo i criminali saliranno sull’auto, scappando a grande velocità.