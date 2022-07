Gli scienziati ritengono che le tempeste solari sempre più frequenti potrebbero essere la causa della caduta libera di molti satelliti.

Nell’ultimo anno, lo sciame di satelliti dell’Agenzia spaziale europea, che misura i campi magnetici intorno alla Terra, ha iniziato a cadere nell’atmosfera dieci volte più velocemente di prima. “Negli ultimi cinque/sei anni, i satelliti hanno iniziato ad affondare circa due chilometri e mezzo in più all’anno”, spiega a Space.com Anja Stromme, responsabile della missione Swarm dell’ESA.

“Il tasso di caduta tra dicembre e aprile è stato di 20 chilometri all’anno“. Si pensa che il nuovo ciclo solare, iniziato in concomitanza con questi fenomeni, possa esserne responsabile. Più attività del vento solare, così come macchie solari, brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale, vengono generate a una velocità crescente e in costante aumento.

“C’è molta fisica complessa che non comprendiamo ancora completamente negli strati superiori, in cui l’atmosfera interagisce con il vento solare. Sappiamo che questa interazione è la causa dell’aria più densa che si sposta verso l’alto verso altitudini più elevate”. L’aria più densa crea più resistenza per i satelliti.

Tempeste solari: aumentano i satelliti che rischiano di cadere nell’atmosfera

I satelliti sono affondati così drammaticamente che a maggio gli operatori hanno dovuto aumentare le altitudini utilizzando la loro propulsione di bordo. Se i satelliti scendono troppo in basso, è possibile che le agenzie li perdano completamente. È probabile che ogni veicolo spaziale a 250 miglia dalla Terra riscontrerà presto dei problemi, prevede Stromme, inclusa la Stazione Spaziale Internazionale. Inoltre, piccoli satelliti a bassa potenza noti come CubeSats sono stati inviati nello spazio a una velocità crescente e questi velivoli sono particolarmente vulnerabili.

“Molti di questi [nuovi satelliti] non hanno sistemi di propulsione. Non hanno modi per alzarsi. Ciò significa sostanzialmente che avranno una vita più breve in orbita”. Fortunatamente, uno dei vantaggi dell’aumento dell’attività solare è che può aiutare a ripulire i detriti spaziali, facendo scendere i detriti in orbita attorno alla Terra per poi disintegrarsi nell’atmosfera. Ci sono circa 228 milioni di frammenti di detriti spaziali in tutto il mondo.