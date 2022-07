Telegram ha lanciato di recente la sua versione Premium. Si tratta di un servizio a pagamento che vi consente di ottenere delle funzioni extra che sulla versione Free non si hanno a disposizione.

Ad esempio, si possono caricare file media fino a 4GB, seguire fino a 1.000 canali e creare 20 cartelle chat con 200 chat ciascuna. Oltre che la disponibilità di sticker esclusivi, emoji nuove, foto profilo animate e 4 account attivi a cui poter accedere.

Tuttavia, molti utenti ritengono che i 6 euro mensili da pagare per usufruire del servizio siano leggermente eccessivi. Per questo, ora andremo a svelare un metodo legale e funzionante per ottenere Telegram Premium ad un prezzo ridotto.

Telegram Premium: il trucco che vi farà risparmiare quasi la metà

Per abbonarsi al servizio, come detto prima, bisogna versare nelle casse di Telegram 5,99 euro al mese, ma con un trucchetto molto semplice e veloce possiamo ottenerlo a soli 3,99 euro.

Per fare ciò, non bisognerà scaricare l’app di Telegram dai classici store dedicati, come Play Store o App Store. Inoltre, se l’avete già scaricata da questi canali ufficiali, dovrete necessariamente disinstallarla per rendere valido il procedimento.

Dopo aver fatto ciò, dovremo recarci sul sito ufficiale dell’app Telegram.org e procedere con un nuovo download direttamente da qui. Una volta concesso i permessi necessari, andiamo avanti e avviamo l’installazione sul nostro dispositivo.

Dopo aver effettuato il download e installato l’app, è possibile fare accesso a tutti i servizi che mette a disposizione la versione a pagamento dell’app ma pagando una cifra decisamente ridotta.