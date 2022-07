Una specifica dello smartphone che viene spesso trascurata dai consumatori è il tasso di assorbimento delle radiazioni(SAR).

Questa funzione si riferisce alla quantità di energia a radiofrequenza (RF) a cui il tuo corpo è esposto quando usi un telefono cellulare.

Per questo motivo, ecco una guida degli smartphone che emettono radiazioni più alte, in modo che tu possa avere una visione migliore di quali modelli sono sicuri per te.

Smartphone che emettono più radiazioni

Se non consideri i livelli SAR come un criterio cruciale quando acquisti un nuovo smartphone, probabilmente non ti dispiacerà scegliere un modello con un alto livello di radiazioni emesse.

Ecco gli smartphone con i livelli di assorbimento specifico più alti disponibili sul mercato:

Nokia 9 = 0.88;

Samsung S10 = 0.93;

Huawei P30 Pro = 0.99;

Samsung S 10 Plus = 1.06;

iPhone 11 = 1.142;

iPhone 11 Pro = 1.15;

zte lama z max = 1.17;

Xiaomi Mi Nota 10 = 1.19;

LG LG G8X ThinQ = 1.29;

Redmi K 20 Pro = 1.33;

Google Pixel 4 = 1.34;

Google Pixel 4 XL = 1.39;

One Plus 7t Pro = 1.394;

One Plus 7t = 1.4;

Come avrai notato, i telefoni che emettono la maggior parte delle radiazioni hanno valori SAR superiori a 0,5 (valori che sono al di sopra dei livelli raccomandati dagli esperti). Molti di questi modelli sono dispositivi dual SIM prodotti principalmente per il mercato asiatico.

Se vuoi sapere quante radiazioni vengono emesse dal tuo telefono, ma non riesci a trovare il tuo modello nelle statistiche che abbiamo presentato finora, puoi controllare il database SAR FCC per risultati migliori.

Ecco alcune semplici istruzioni su come farlo: