Sky sta mettendo a disposizione di tutti i suoi clienti una serie di importanti esclusive inerenti il mondo dello sport. In attesa del ritorno del grande calcio, con le partite di Serie A, di Serie B e dei campionati esteri, le principali esclusive per la piattaforma satellitare sono concentrate proprio sullo sport, oltre che su film e serie tv.

Sky, le grandi offerte smart per l’estate

Anche in estate, Sky mantiene fede alla sua nuova politica commerciale votata per la prima volta su prezzi da ribasso.

I nuovi ticket di Sky sono più vantaggiosi che mai, a partire da coloro che scelgono di attivare il pacchetto Calcio. Questo pacchetto ha ora un costo unico dal valore di 5 euro per i vecchi e per i nuovi clienti. Disponibile anche il ticket a costo zero per alcuni abbonati da più di tre anni che hanno attiva la sottoscrizione alla piattaforma Extra.

Le occasioni non mancano anche per lo Sport. Questo ticket che prevede anche le future partite della Champions League insieme ad altri eventi come la Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

I listini smart presentati dalla pay tv si estendono anche al campo del cinema, con un prezzo pari a 10,90 euro al mese e al campo dell’intrattenimento, con un prezzo pari a 14,90 euro al mese. Un vantaggio ulteriore attende tutti coloro che decidono di attivare un ticket con la piattaforma satellitare: il nuovo decoder di ultima generazione, Sky Q, sarà disponibile completamente a costo zero.