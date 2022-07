Le occasioni a disposizione di tutti coloro che hanno una Postepay sono ancora estremamente vantaggiose. Nel corso di queste settimane, il gruppo Poste Italiane ha confermato per i suoi clienti la disponibilità di un programma di rimborsi legato ai singoli acquisti.

Postepay, sino a fine settembre per potere partecipare al cashback

Il cashback di Postepay prosegue anche nelle settimane a venire con condizioni di tutto vantaggio per i possessori della carta di credito ricaricabile. Coloro che hanno una Postepay potranno infatti ricevere un rimborso di 1 euro direttamente sulla carta in caso di transazioni via app il cui valore supera la quota di 10 euro. Ogni giorno, con questa tecnica, gli utenti potranno accumulare un tesoretto sino a 10 euro.

La partecipazione al programma cashbackd di Postepay è legata al download dell’apposita app da Google Play Store di casa Android o da App Store di Apple. Per partecipare al programma, gli utenti dovranno anche utilizzare il codice QR presente sulla medesima applicazione.

Come nei mesi precedenti, anche a giugno l’iniziativa di Postepay è legata ai numerosi negozi partner. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Dopo la repentina cancellazione del programma di Stato lo scorso anno, quest’iniziativa rappresenta un’occasione da non perdere per coloro che vogliono far fruttare i loro pagamenti con moneta digitale. La promozione di Postepay sarà valida ancora per molte settimane, sino al prossimo 30 settembre. Poste Italiane ha infatti deciso di prorogare sino a tutta l’estate questa sua interessante e vantaggiosa promozione per i clienti.