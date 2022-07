Il capo di una startup di lenti a contatto intelligenti afferma di aver eseguito la prima “dimostrazione” portata a termine con successo della nuova tecnologia.

Il CEO di Mojo Vision, la startup che si è occupata della realizzazione di queste lenti a contatto innovative, dichiara di aver “visto il futuro”. Queste dichiarazione seguono i primi esperimenti e test andati a buon fine sul nuovo prototipo. Le lenti a contatto di Mojo Vision si distinguono per struttura e materiali, contengono un display Micro LED da 14.000 pixel per pollice. Con un diametro inferiore a 0,5 mm, l’azienda californiana lo descrive come il display più piccolo al mondo mai creato per casi d’uso come questi.

Le lenti contengono anche un processore per computer, micro-batterie, un accelerometro, un giroscopio e un magnetometro per tracciare i movimenti degli occhi e mantenere stabile la visualizzazione della realtà aumentata (AR). L’hardware integrato per il tracciamento oculare consente inoltre agli utenti di controllare il display e accedere ai contenuti senza controller esterni.

“Includere nelle lenti le componenti ottica ed elettronica, i sistemi meccanici e il software che funzionano tutti allo stesso tempo è un risultato storico”, spiega Perkins. “Questo rappresenta un passo importante verso il potenziale di Mojo Lens per migliorare la vita di milioni di persone. Ho sperimentato in prima persona il futuro.” Le dimostrazioni della tecnologia indossabile in azione includevano la visualizzazione di immagini, l’interazione con una bussola e la lettura di un teleprompter sullo schermo per leggere il testo.

Lenti a contatto intelligenti: test di prova portati a termine con successo

Mojo Vision ora prevede di continuare a sviluppare e testare la tecnologia per presentare una domanda alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per l’approvazione del brevetto. L’azienda spera di collaborare con alcuni sviluppatori per creare nuovi software per dispositivi indossabili, come app per atleti o assistenti digitali per persone con problemi alla vista. Non è ancora stata fissata una data di rilascio per le Mojo Lens. Anche se, il post di Perkins sembrava suggerire che arriveranno sul mercato entro i prossimi 10 anni.

Altre startup stanno lavorando su questa tecnologia, tra cui InWith. Quest’ultima mira a offrire a chi lo indossa una “visione sintonizzabile” che può essere controllata tramite un’app per smartphone. Il prodotto sviluppato da InWith, anch’esso con sede in California, potrebbe anche fornire alle persone un facile accesso ai mondi virtuali all’interno del metaverso. L’elettronica coinvolta potrebbe anche essere adattata alle lenti a contatto idrogel esistenti in caso di approvazione della FDA.