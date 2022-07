Intelligenza artificiale e Internet of Things stanno assumendo un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni. Per questo, l’Università del Piemonte Orientale ha sentito l’esigenza di presentare un nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Intelligenza artificiale e innovazione digitale“.

Paolo Terenziani, docente del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, durante la presentazione, ha parlato così del nuovo Corso: “Ad oggi non esiste, in Italia, un Corso di laurea sull’Intelligenza artificiale altrettanto ricco e articolato come quello che l’Università del Piemonte Orientale proporrà ai suoi studenti a partire dall’anno accademico 2022/23”.

Intelligenza artificiale: all’Università del Piemonte Orientale la magistrale più completa

“Negli ultimi tempi abbiamo cominciato a indagare le parti sociali, quindi le aziende del territorio – ha continuato Terenziani – per capire quale fosse l’effettiva richiesta di figure professionali specifiche ed è emersa una crescita esponenziale dell’IA nel mondo del lavoro.”

“Da qui il bisogno di formare nuove figure professionali, dotate di competenze multidisciplinari, che rappresentino un ponte tra l’informatica e l’intelligenza artificiale in senso stretto. Dalle piccole imprese alle multinazionali, tutte le aziende prese in esame hanno dichiarato di essere interessate all’Ai e il 66% di queste assumerà lavoratori in questo campo”.

Le aziende in questione presenzieranno a parte dei laboratori del corso di laurea, proponendo casi concreti su cui lavorare, ed è proprio “il dialogo fra le parti che ci ha portato a individuare i quattro profili su cui articolare il corso di laurea” ha conclude Terenziani.

Con questo titolo di Laura Magistrale, gli studenti “avranno la possibilità di fare il loro fare il loro ingresso in aziende ed enti pubblici per mansioni ad alto contenuto tecnologico informatico ed innovativo, lavorare in istituti di ricerca, concorrere per l’insegnamento, far parte di startup, inseguendo le loro più concrete aspirazioni” evidenzia Alessio Bottrighi, docente e coordinatore del nuovo Corso di Laurea Magistrale.