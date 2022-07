Gli utenti di CryptoPhone hanno trovato 17 false “torri cellulari” in un mese, ma non sanno chi le ha distribuite o perché.

Probabilmente non riuscirai a capire se hai il telefono cellulare sottto sorveglianza, ma esiste un metodo per capirlo. Quando effettui una chiamata e il tuo telefono visualizza un avviso di connessione non crittografato che afferma: “Attenzione: la crittografia standard della rete mobile è stata disattivata.“, allora è molto probabile che qualcuno stia intercettando le tue chiamate.

Attraverso notifiche del genere, gli utenti di CryptoPhone hanno trovato e mappato 17 false “torri cellulari” negli durante il mese di luglio. Mentre la maggior parte dei telefoni non riesce a trovare queste torri, ma un CryptoPhone 500 da 3.500 dollari può farlo.

Il telefono ha il corpo di un Samsung Galaxy SIII, ma a differenza del sistema operativo Android che viene fornito di serie sul Galaxy SIII , ESD America ha rafforzato il sistema operativo Android rimuovendo 468 vulnerabilità.

“L’uso di questi dispositivi è molto più alto di quanto la gente avesse previsto“, ha affermato Les Goldsmith, CEO di ESD America. Ha detto a Popular Science: “Uno dei nostri clienti ha fatto un viaggio e ha trovato otto diversi intercettori durante quel viaggio.” Ha aggiunto: “Quello che troviamo sospetto è che molti di questi moduli per le intercettazioni si trovano proprio sopra le basi militari. Il punto è: non sappiamo davvero di chi siano“.

Come funzionano queste torrette illegali

I gruppi per la privacy combattono da diversi anni la sorveglianza indiscriminata, eppure c’è ancora molto che i cittadini non sanno dei dispositivi portatili noti come catcher IMSI, noti anche con il termine generico “stingray“.

Il dispositivo si comporta come un falso ripetitore cellulare e induce il tuo dispositivo mobile a connettersi ad esso anche se non sei impegnato in una chiamata. Viene utilizzato per il rilevamento della posizione in tempo reale; alcuni possono individuarti nel raggio di due metri, nonché intercettare e catturare i contenuti delle tue comunicazioni.

Puoi capire se il tuo telefono viene intercettato anche se mostra la scritta 2G, invece di 3G o 4G, ma alcuni intercettori affermano di essere “non rilevabili“. Il VME Dominator, ad esempio, è commercializzato solo per le agenzie governative. Promette “di intercettare, bloccare, seguire, tracciare, registrare e ascoltare le comunicazioni utilizzando una triangolazione unica e altre tecnologie avanzate“, ma non può essere rilevato.

Consente l’intercettazione di voce e testo, la manipolazione vocale, il blocco dei canali, l’intercettazione e la modifica del testo, la chiamata e l’invio di testo per conto dell’utente e la ricerca direzionale di un utente durante il monitoraggio casuale delle chiamate.