Google sta attualmente rimuovendo gli Hangout tradizionali per gli utenti gratuiti, come indicato una settimana fa. Molti utenti segnalano che Hangouts per Android e iOS non è più disponibile. Il primo passaggio di questo arresto riguarda le vecchie app mobile di Hangouts, che non hanno ricevuto aggiornamenti sostanziali delle funzionalità da diversi anni e sono state in gran parte non disponibili per i nuovi download di Google Play o App Store negli ultimi mesi.

Quando avvii Hangouts, vedrai un messaggio che dice ‘È ora di Chat in Gmail’, che funziona come un aggiornamento forzato su Android e iOS per utilizzare le applicazioni Google Chat separate o la scheda Gmail. Quando visualizzi questa schermata, non potrai più utilizzare la versione classica di Hangouts sui dispositivi mobile.

Poiché la maggior parte dei messaggi è stata trasferita a Chat, questo non è l’ostacolo più significativo; alcune discussioni non verranno spostate immediatamente da Hangouts a Chat. Ulteriori informazioni verranno inviate via email agli abbonati interessati intorno a settembre 2022.

Questa richiesta è stata mostrata oggi su vari dispositivi e account Google in tutto il mondo. La maggior parte degli utenti potrebbe ancora leggere le discussioni e inviare nuovi messaggi alla fine della scorsa settimana, ma non è più così. Oltre ad Android e iOS, Google sta disattivando l’estensione desktop Hangouts per Chrome e la versione classica di Hangouts smetterà di funzionare nella barra laterale di Gmail online a fine mese. Gli utenti sono incoraggiati a utilizzare la chat di Gmail.com o la PWA (Progressive Web App) su chat.google.com.

Puoi ancora utilizzare hangouts.google.com almeno fino a ottobre, ma dopo non funzionerà più e l’unica cosa rimasta della versione classica di Hangouts sarà la possibilità di scaricare dati/cronologia tramite Google Takeout.