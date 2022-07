Il volantino di casa Expert appare sin da subito ricchissimo di contenuti, e di prezzi decisamente più bassi del normale, pensati appositamente per invogliare i consumatori ad accedere ad un numero maggiore di smartphone, anche di fascia particolarmente elevata.

Il rapporto qualità/prezzo risulta essere favorevole per tutti coloro che sceglieranno di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure opteranno per affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. L’unico appunto da fare, solamente in questo secondo caso, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono da aggiungere a quanto mostrato a schermo.

Expert, le offerte sono tra le migliori

Offerte dai prezzi assolutamente concorrenziali vi attendono in questi giorni da Expert, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una soluzione veramente assurda, con prodotti mai visti prima, e sopratutto un risparmio praticamente assicurato.

I modelli disponibili all’acquisto rientrano più che altro nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, sono infatti prodotti del calibro di Realme 9i, Redmi Note 11 Pro, Oppo A74, Motorola Edge 30, TCL 20Y e simili. Volendo invece puntare leggermente più in alto, la scelta potrebbe sicuramente ricadere su un buonissimo Oppo Reno6, disponibile a 379 euro, ma anche uno Xiaomi 12X, il cui prezzo finale attuale si aggira sui 579 euro.

Tutte le offerte del volantino, come anticipato del resto, possono essere scoperte anche online sul sito ufficiale, con consegna a pagamento. Le scorte, al netto di tutto, non dovrebbero essere limitate.