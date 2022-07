Gli sconti più pazzi del volantino di casa Euronics fanno davvero sognare tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, con la possibilità anche di risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

La campagna promozionale convince tutti con una nuovissima serie di offerte molto speciali, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, ma attenzione agli sconti speciali lanciati da Euronics Nova, il risparmio è assolutamente garantito. Coloro che vorranno avvicinarsi agli sconti, devono comunque sapere che sarà possibile completare l’acquisto recandosi solamente in negozio, non online sul sito, con specifica aderenza al socio di appartenenza.

Euronics: offerte dai prezzi mai visti prima

Con Euronics non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale convince con alcune ottime riduzioni di prezzo, pensate per spingere gli utenti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità. In particolare notiamo prima di tutto la presenza di uno sconto incredibile sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip3, un foldable amatissimo dal pubblico italiano, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 599 euro, per la variante con 128GB di memoria interna.

Non mancano ovviamente una serie di prodotti decisamente più economici, quali possono essere Galaxy A22, disponibile a 189 euro, Motorola Edge 30 Lite, Motorola E32, Galaxy A13, Galaxy A22, Galaxy A52s e similari. Per godere di una visione d’insieme dell’ottima campagna promozionale, attiva fino al 7 luglio, ricordatevi di collegarvi direttamente a questo indirizzo.