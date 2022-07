Esselunga risveglia l’interesse della community verso il mondo della telefonia mobile, e dell’elettronica in generale, data la presenza di prodotti sempre più economici dal risparmio praticamente assicurato, con i quali riuscire a godere di buone prestazioni, senza spendere poi così tanto.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione tutte le aspettative del momento, ricordiamo infatti che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, con accesso diretto senza differenze o vincoli particolari. In particolare, è importante sottolineare che la spesa comprende anche la garanzia di 24 mesi, e la variante no brand.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram, potrete avere codici sconto Amazon gratis e splendide offerte per tutti.

Esselunga: offerte e prezzi da non credere

Grazie ad Esselunga gli utenti sono liberi di accedere ad un prodotto dalle ottime prestazioni generali, la perfetta soluzione che permette di godere di discrete prestazioni, al giusto prezzo. Il modello racchiuso all’interno del volantino Esselunga non è altro che il Realme C25Y, un prodotto in vendita a soli 145 euro, ma dalla scheda tecnica più che buona.

Proprio quest’ultima è rappresentata dall’ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato da un semplicissimo processore Unisoc T618, nonché 4GB di RAM ed una tripla fotocamera posteriore (da 50 megapixel). Il punto di forza del prodotto è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, che garantisce una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative (ma con ricarica rapida a soli 18 watt).

Per le altre informazioni in merito al volantino, non dovete fare altro che collegarvi al sito.