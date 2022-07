L’energia illimitata esiste? Si parla spesso nell’ultimo periodo del motore elettromagnetico, un aggeggio capace di fornire energia infinita tramite un moto perpetuo. Risolverebbe ogni problema che ha praticamente di energia della Terra, ma potrebbe non essere proprio così.

Infatti, le invenzioni odierne ci fanno comprendere a pieno come una soluzione del genere sia alquanto improbabile – oltre che ad evidenze scientifiche sul funzionamento praticamente inesistenti.

Le innovazioni odierne sono assolutamente straordinarie, anche se le persone ne sanno ancora fin troppo poco. Alcuni materiali e alcune invenzioni che gli esperti sono riusciti a generare hanno davvero dell’incredibile.

Energia illimitata: il motore elettromagnetico è solo una favola

I passi in avanti della tecnologia sono giganteschi e l’ottenimento di materiali dalla lunga durata sono ancora un argomento non largamente conosciuto. L’energia quasi illimitata è un progetto di cui potremo fare affidamento nel medio/lungo termine.

L’invenzione che sembra essere più accreditata ad accaparrarsi la definizione di “autonomia infinita” è senza ombra di dubbio il grafene. Si tratta di un materiale che verrà utilizzato per la produzione di batterie per gli smartphone e per le auto e sarà in grado i fornire una ricarica super veloce e un’autonomia molto lunga.

Inoltre, sta progredendo l’invenzione dei pannelli solari notturni, capaci di accumulare energia solare e sprigionarla anche di notte. Lo sfruttamento delle correnti oceaniche è un’altra eccellente soluzione che potrebbe farci comodo. Consiste nell’inserire una turbina nel mare e accumulare l’energia delle correnti.

Il motore elettromagnetico, quindi, è una favola che ha i giorni contati. La sua diffusione sul web ha avuto fin troppo spazio, togliendolo a chi d’invenzioni pronte a cambiare il futuro dell’umanità se ne intende realmente.