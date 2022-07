Energia gratis finalmente per l'Italia, sarà salvata da Eni

La questione dell’energia tiene banco ormai da diverso tempo, con più persone che credono ancora alle teorie sul web. Quando si parla di creare energia gratuita ma soprattutto senza limiti, ci sono tanti aspetti di cui tenere conto. Ovviamente questo processo non è assolutamente possibile, ma quello che si può fare è trovare un modo per produrne in buona quantità.

Ma lo stesso tempo c’è bisogno anche di parlare della questione che riguarda l’Italia, dove le bollette ormai sono alle stelle e dove i vari risultati della guerra che sta avendo luogo tra Russia e Ucraina stanno comportando svariate vicissitudini. Proprio per questo motivo bisogna prendere delle contromisure visto che il gas russo molto probabilmente non arriverà in Europa. Proprio per tale ragione Eni avrebbe pensato ad un progetto di grande livello che potrebbe addirittura comportare la vera indipendenza italiana dal gas della Russia.

Energia: Eni vuole rendere l’Italia indipendente dalla Russia per quanto riguarda il gas

Tutte le persone che stanno leggendo in queste ore di un progetto da parte di Eni per quanto riguarda il futuro e in merito all’energia, potrebbero aver capito di cosa si tratta. Le voci parlerebbero infatti della volontà del colosso di creare un modo per produrre e distribuire il gas tramite l’energia prodotta con la fusione a condizionamento magnetico.

In questo modo l’energia viene prodotta in maniera continua senza scorie. Ad assicurarsi il monopolio di tale tecnologia sarebbe proprio Eni che si occuperà anche della manutenzione. L’obiettivo prossimo è un reattore entro il prossimo 2030.