Il volantino di Coop e Ipercoop può davvero pensare di mettere un freno all’incredibile crescita di alcune importanti realtà del territorio nazionale, data la presenza di prodotti scontatissimi a prezzi praticamente mai visti prima d’ora.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione ciò che gli utenti stavano aspettando di vedere, ovvero la possibilità di accedere a grandi smartphone, a prezzi decisamente scontatissimi. Il risparmio è importante, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti.

Coop e Ipercoop: tutti i prezzi più bassi

All’interno del volantino di Coop e Iprecoop non si trovano smartphone di alto livello, più che altro prodotti relativamente economici, in vendita a prezzi ancora più bassi del previsto o di quanto visto in passato. In particolare parliamo di Oppo A54s, disponibile a 169 euro, passando anche per Realme C21, il cui prezzo è inferiore ai 220 euro, oppure un buonissimo Galaxy A32, acquistabile nel periodo corrente sempre a meno di 250 euro.

Tutti i modelli elencati, lo ricordiamo, possono essere acquistati anche con pagamento rateizzato a Tasso Zero, l’ordine deve necessariamente essere completato in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi. Le condizioni di vendita sono pressoché invariate, ed anche la disponibilità, ovvero le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate. Per godere di una visione d’insieme e per avere maggiori dettagli in merito, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale di Coop.