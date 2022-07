Gli sconti attivati da Carrefour sono assolutamente incredibili, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e riescono a garantire all’utente finale la possibilità di risparmiare, anche nel momento in cui volesse acquistare la tecnologia.

L’idea è sempre la stessa, avvicinarsi al mondo dell’elettronica anche nei negozi come i supermercati, riuscendo sempre a risparmiare al massimo. Il volantino corrente riesce ancora una volta a fare sentire la propria voce, i prezzi sono bassi ed economici per tutti, con condizioni di vendita davvero invitanti, che prevedono no brand per la telefonia mobile e garanzia di 24 mesi.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, avrete ogni giorno gratis i migliori codici sconto Amazon.

Carrefour è inarrestabile: ecco il volantino più atteso

Scoprendo la campagna promozionale di Carrefour abbiamo l’occasione di approfondire la conoscenza del volantino stesso, all’interno del quale ad esempio si trova la possibilità di accedere al Motorola Moto E20, uno smartphone veramente economico, in vendita a soli 99 euro (quando il listino originario è di circa 130 euro).

La scheda tecnica, nel caso in cui non lo conosciate, è comunque abbastanza abbordabile, poiché corrisponde per l’esattezza a 2GB di RAM con 32GB di memoria ROM, passando per un processore MediaTek quad-core dalle discrete prestazioni, oppure un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici, che comunque presenta risoluzione HD+.

Tutti i dettagli del volantino sono disponibili solamente online, ricordiamo comunque che le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero in nessun modo essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.