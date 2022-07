Bennet propone al pubblico italiano una campagna promozionale veramente da pazzi, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una selva di sconti speciali, con prezzi decisamente più bassi del normale, ed anche una riduzione che difficilmente abbiamo visto altrove in Italia.

Coloro che vogliono procedere con l’acquisto di nuovi smartphone o di prodotti di elettronica, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza doversi minimamente preoccupare della dislocazione territoriale. In parallelo, lo ricordiamo, sono previste le più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand per la telefonia mobile.

Bennet: le offerte sono davvero incredibili

Con il volantino bennet gli utenti possono davvero pensare di spendere molto meno del previsto, sopratutto se interessati all’acquisto di uno smartphone appartenente alla fascia media della telefonia mobile, ovvero con prezzi che non superano i 300 euro complessivi.

Il risparmio è assolutamente importante per tutti i consumatori, al giorno d’oggi è infatti possibile pensare di accedere ad un Samsung Galaxy S20 FE, con prezzo finale di soli 299 euro, passando anche per un modello decisamente più economico, quale potrebbe essere Galaxy A32, con prezzo di soli 179 euro, oppure anche un Vivo Y21, in vendita al momento con una spesa finale di 99 euro.

Tutti questi prodotti li potete trovare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio.