Digitare sul proprio iPhone quando il display è bagnato non è proprio un gioco da ragazzi. Per non parlare di tutte quelle volte in cui si tenta di inserire la propria impronta con le dita anche soltanto un po’ bagnate, provando e riprovando senza mai riuscirci per poi dover inserire i codici e andare incontro ad ancora nuove e prolungate difficoltà. Bene, in futuro digitare sotto la pioggia o genericamente con il display bagnato non sarà un problema, Apple ha brevettato una nuova tecnologia che faciliterà la vita di tutti noi!

Apple: utilizzare un iPhone con display bagnato sarà più semplice!

In futuro utilizzare un iPhone in condizioni di leggera umidità o con display del tutto bagnato, come in caso di pioggia, sarà più facile grazie a una nuova tecnologia brevettata da Apple.

Un documento apparso in rete da prova della volontà di Apple di trovare una soluzione efficace tramite la quale rendere il display dei suoi iPhone ancora più intelligente e, quindi, capace di riconoscere i tocchi ingannevoli e la pressione esercitata dall’acqua per eliminarli.

La tecnologia pensata dall’azienda consentirebbe di digitare anche con le mani bagnate e sott’acqua. Un’immagine illustrativa contenuta nel brevetto ottenuto da Apple, inoltre, fa notare la possibilità di indicare la modalità nella quale si sta utilizzando l’iPhone così da avere a disposizione più o meno funzionalità. Utilizzando un iPhone sott’acqua, per esempio, alcune funzioni potrebbero essere messe in stand-by dal dispositivo.

Ovviamente parlare di brevetti equivale a parlare di ipotesi. Le tecnologie apparse nei documenti delle varie aziende non sempre si dimostrano destinate a divenire realtà. In questo caso ci si augura che Apple tenga veramente in considerazione la nuova idea per introdurla sui prossimi dispositivi.