WhatsApp: 3 funzioni segrete shock sono gratis solo in questo modo

Anche per stare dietro a Telegram e a tutti i suoi nuovi aggiornamenti, WhatsApp avrà bisogno di fare davvero tanto. Sono moltissime le situazioni che il noto colosso della messaggistica istantanea sta monitorando da tempo, proprio per riuscire a prendersi stabilmente il primo posto tra le varie applicazioni che si occupano di quest’ambito.

Secondo quanto riportato però ci sarebbero tre funzionalità molto interessanti che andrebbero utilizzate con app di terze parti. Chiaramente si tratta di soluzioni già testate da noi, per cui non ci saranno problemi di nessun genere. In basso le trovate praticamente tutte le scritte per filo e per segno.

WhatsApp: queste sono le tre funzioni che dovete aggiungere al vostro smartphone per l’applicazione

La prima funzionalità che molti utenti di certo prenderebbero di buon grado è quella che consente di entrare nelle chat senza farsi vedere. Il tutto è possibile scaricando gratuitamente l’applicazione Unseen, la quale permette infatti di non risultare online. Potrete infatti leggere i messaggi attraverso questa piattaforma senza entrare su WhatsApp, non aggiornando dunque neanche l’ultimo accesso.

Un’altra applicazione molto interessante è poi Whats Tracker, la soluzione ideale per chi vuole sapere a che ora una o più persone si connettono o disconnettono da WhatsApp. In questo caso il tutto vi sarà reso noto con una notifica dopo aver scelto le persone da monitorare durante la giornata.

Infine ecco WAMR, la soluzione perfetta se avete dei dubbi sui messaggi cancellati. Questa applicazione vi consentirà infatti di recuperare ogni messaggio grazie alla registrazione istantanea delle notifiche in arrivo e dei relativi contenuti.