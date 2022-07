E’un nuovo vademecum, aggiornato, a cura di Polizia di Stato e Airbnb: è la campagna di prevenzione per chi si affaccia per la prima volta alle prenotazioni online, per riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi. Perché è vero che prenotare online un alloggio per le vacanze è facile, ma è concreta anche la possibilità di imbattersi in tentativi di truffa. Questo il quadro: sempre più persone scelgono di organizzare in autonomia le proprie vacanze. Una tendenza che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione dei malintenzionati.

Truffe delle case vacanze: l’impegno della Polizia Postale

Secondo il primo rapporto Censis-DeepCyber, a circa due italiani su tre (il 65%) è capitato di essere bersaglio di email ingannevoli nel tentativo di convincere le potenziali vittime a condividere dati sensibili. In tal senso, le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano tra le 5 attività digitali che gli italiani ritengono a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati personali. “Con l’avvicinarsi del periodo estivo – spiega Ivano Gabrielli, direttore del servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – il numero delle persone che prenotano e acquistano viaggi e vacanze in rete è in costante aumento, complice anche la ricerca di offerta a basso costo. Purtroppo non sempre queste attività risultano immuni da rischi”.

Lo rileva infatti il “termometro” delle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale. “Talvolta – continua Gabrielli – si può cadere nella trappola di siti civetta contraffatti o di singoli individui, che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi nascondendo vere e proprie truffe. Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a comprare in tranquillità, indipendentemente dal loro livello di informatizzazione”.

Attenti alla truffa: le più comuni

Da qui la nuova guida online all’e-commerce sicuro, realizzata in collaborazione con Airbnb (portale di prenotazioni che conta più di 6 milioni di annunci attivi disponibili, a livello globale). Per cominciare, ecco le truffe più ricorrenti da cui tenersi alla larga.